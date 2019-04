Die spektakuläre Show „CALLAS IN CONCERT“ feiert die Auferstehung der größten Opernsängerin aller Zeiten. Eine der nur zwei exklusiven Aufführungen in Deutschland findet am 31. Mai in der Stuttgarter Liederhalle statt.

MARIA CALLAS gilt nach wie vor als eine der verkaufsstärksten Sängerinnen der klassischen Musik sowie als wohl größte Sopranistin, die je gelebt hat. Die Holgram-Tour wird es dem Publikum ermöglichen, die legendäre emotionale Kraft der Callas hautnah zu erleben. Live aufgeführt wird das Konzert von einen 63-köpfigen Orchesters des renommierten Bohemian Symphony Orchestra Prague.

Mit Spitzentechnologie und außergewöhnlicher theatralischer Bühnenkunst bringt das erste Live-Konzert dieser Art die berühmte Opernsängerin 40 Jahre nach ihrem Tod mithilfe einer atemberaubenden, hochmodernen digitalen Laserprojektion, zurück auf die Bühne. Die Zuschauer erwartet ein umfassendes Live-Konzert Erlebnis mit digital remasterten Originalaufnahmen.

Von einem Moment auf den anderen werden die Fans die glühende Leidenschaft, die kühle Distanziertheit, die herzzerreißende Verwundbarkeit, das wilde Selbstvertrauen und die atemberaubende Anmut der Callas spüren. Das Publikum erlebt hautnah mit, wie MARIA CALLAS ihre opernhafte Rollen zum Leben erweckt und an das Drama erinnert, das ihren Namen inspiriert hat: „La Divina“.