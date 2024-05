Calmus Ensemble | Meisterkonzert

Calmus Ensemble

Mo, 3. Juni 2024, 20 Uhr, Kreuzkirche

Homogenität, Präzision, Leichtigkeit, Emotionalität und Witz – das zeichnet das Calmus Ensemble aus und macht das Quintett zu einer der erfolgreichsten Vokalgruppen Deutschlands. Die breite Palette an Klangfarben, die leidenschaftliche Musizierfreude, die die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne vermitteln, ihre Klangkultur und ihre abwechslungs- und einfallsreichen Programme begeistern immer wieder. Damit haben die fünf Leipzigerinnen und Leipziger eine ganze Reihe internationaler Preise und Wettbewerbe gewonnen – zuletzt den OPUS Klassik 2019 für die beste Chorwerkeinspielung. Mit 50 bis 60 Konzerten im Jahr ist Calmus in ganz Europa und bis zu dreimal jährlich in den USA ein immer wieder gern gesehener Gast. Die Repertoirespanne des Ensembles ist schier unbegrenzt: Geprägt von der Tradition der Leipziger Meister sind die Sängerinnen und Sänger in der Vokalmusik der Renaissance, des Barock und der Romantik zu Hause, aber auch zeitgenössische Musik ist ihnen ein großes Anliegen. Sie haben über die Jahre zahlreiche Kompositionsaufträge vergeben und uraufgeführt, etwa von Paul Moravec, Mathew Rosenblum, Bernd Franke, Steffen Schleiermacher, Wolfram Buchenberg, Bill Dobbins, Mia Makaroff, Dan Dediu und Harald Banter. Außerdem singen und arrangieren sie gerne Pop, Folk und Jazz, wovon zahlreiche Notenveröffentlichungen zeugen.

Das Jahr 2022 stand bei Calmus für einen großen Umbruch, gingen doch die prägenden Mitglieder Anja Pöche, Ludwig Böhme und Manuel Helmeke eigene Wege und verließen das Ensemble. Mit Elisabeth Mücksch, Jonathan Saretz und Michael B. Gernert tritt eine jüngere Generation in ihre Fußstapfen und führt das Ensemble, gemeinsam mit den verbliebenen Mitgliedern Maria Kalmbach und Friedrich Bracks, in eine neue Ära: Für Calmus wie für sein Publikum ein spannender Neubeginn!