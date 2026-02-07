Calum Scott

Mit seiner unverwechselbaren Stimme, die Schmerz, Hoffnung und Liebe in jeder Nuance spürbar macht und seinem authentischen Songwriting trifft er weltweit den Nerv seines Publikums.

Seit dem Durchbruch mit der bewegenden Interpretation von Robyns „Dancing On My Own“, die ihm eine BRIT-Award-Nominierung einbrachte, hat er sich als Stimme einer Generation etabliert. Seither begeistert er mit emotional aufgeladenen Songs wie „You Are The Reason“, „Biblical“ oder „Rise“, der vom Rolling Stone als einer der „50 inspirierendsten LGBTQ-Songs aller Zeiten“ ausgezeichnet wurde.

„Avenoir“ eröffnet für Calum ein neues Kapitel. Das Album nimmt Bezug auf den gleichnamigen Begriff aus The Dictionary of Obscure Sorrows, der das Verlangen beschreibt, Erinnerungen rückwärts erleben zu können. Diese Sehnsucht durchzieht das gesamte Werk – voller Rückblicke, Reue, aber auch Hoffnung und Liebe. Besonders wegweisend zeigt sich dabei der Albumsong „God Knows“: musikalisch kraftvoller, aber emotional genauso verletzlich wie eh und je. Produziert von Jon „MAGS” Maguire und The Nocturns, entstand der Track in den legendären Real World Studios von Peter Gabriel.

Calum Scotts Musik begleitet Menschen durch Höhen und Tiefen – von Hochzeiten über Abschiede bis hin zu Momenten der Selbstfindung. Wer ihn live erlebt, spürt schnell, dass seine Konzerte mehr sind als Musik: Sie garantieren bewegende Erlebnisse, getragen von einer einzigartigen Stimme und ehrlichen Texten.