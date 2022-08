Calwer Bahnhofsfest

Warum sollten Besucher*innen kommen?

Am Samstag fährt der Rote Flitzer (alter Schienenbus) und am Sonntag eine alte Dampflok über die Nagoldtalstrecke (Pforzheim nach Nagold mit Stopp in Calw). Im Stellwerk 1 (am alten Bahnhof) kann man sich in die Zeit zurückversetzen lassen und dort unter anderem persönliche Einblicke der Mitglieder des Vereins der Württembergischen Schwarzwaldbahn in die Geschichte des alten Bahnhofs bekommen. In der ganzen Stadt werden kleine Modellbahnausstellungen präsentiert – in der Aula, in der alten Deckenfabrik, im alten Waggon am Stellwerk 1. Ein Miniaturwunderland.

In der Calwer Innenstadt wird am unteren Ledereck ein Kinderparadies entstehen. Eine XXL-Hüpfburg in Zugform, eine kleine Eisenbahn (Karussell), Kinderschminken, ein Clown und ein Seifenblasenkünstler (diese wandern auch die Lederstraße entlang) und für die Eltern gibt es eine Art Biergarten zum Verweilen, während sich die Kids austoben.

Neben Clown und dem Seifenblasenkünstler werden drei Walking Acts die Besucher*innen begeistern. Die Kopflosen Herren wandern durch die Calwer Innenstadt und sorgen für Furore, während die Comedy Schaffner das Motto Bahnhof auf eine ganz besondere Art und Weise verkörpern und umsetzen. Eine wunderschöne Stelzenläuferin verzaubert die Besucher ganz oben.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen an dem Tag Straßenmusiker verschiedenster Genres. Essensstände sorgen für die nötige Kulinarik. Liegestühle und Sitzsäcke sowie ein Straßenmusiker auf dem Marktplatz, in der Marktstraße, am Hermann-Hesse-Platz und in der Altburger Straße laden hier zum entspannten Schwätzchen oder einfach zum Relaxen ein.

Die ganze Stadt wird dekoriert – XXL-Ballons auf 30m Höhe zeigen auch vorbeifahrenden Autos, dass hier etwas geboten wird und geben den Besuchern Orientierung. Wir planen eine Ausstellung zwischen den Häuserfassaden mit Motiven aus der Geschichte des Bahnhofs und das Parkhaus am Calwer Markt wird pünktlich zum Fest mit neuen Bannern zum Thema Calw und Mobilität geschmückt. Das Stellwerk wird an den Abenden vor der Veranstaltung wunderbar ausgeleuchtet und einzelne Lichtelemente finden sich auch in der Calwer Innenstadt wieder.

Zwischen Innenstadt – ZOB – Stellwerk 1 verkehrt an den beiden Tagen zusätzlich eine kleine Bimmelbahn. Und auch wenn die Veranstaltung nur tagsüber stattfindet, wird für Calwer*innen aus den weiteren Stadtteilen ein kostenfreier Event Shuttle zur Verfügung gestellt.