Calwer Herbstzauber - Verkaufsoffener Feiertag

Am 3. Oktober verwandelt sich die Calwer Innenstadt in eine stimmungsvolle Herbstkulisse: Mit Kürbissen, Weinfässern, herbstlich geschmückten Brunnen und einem liebevoll gestalteten Fotospot wird der goldene Oktober in Szene gesetzt. Ein Fest für alle Sinne – mit Genuss, Kreativität und Unterhaltung für Groß und Klein.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm: Kinder können bei einer kreativen Bastelstation eigene Kürbisse aus Socken gestalten oder sich beim Kinderschminken mit herbstlichen Motiven wie einem niedlichen Kürbis im Gesicht schminken lassen. Außerdem sorgen Spielaktionen wie Ringewerfen an Kürbissen oder Dosenwerfen für jede Menge Spaß. Zusätzlich stehen ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg bereit, die für viel Bewegung und Freude sorgen.

Beim Floßrennen sind Fantasie und Fingerspitzengefühl gefragt, wenn selbstgebaute Mini-Flöße um die Wette fahren.

Ein besonderes Highlight ist der Flohmarkt für Kinder, bei dem junge Verkäuferinnen und Verkäufer Spielsachen, Bücher und kleine Schätze anbieten. Ergänzt wird das Angebot durch einen Antik-Trödelmarkt – ideal für alle, die auf der Suche nach besonderen Raritäten sind.

Zudem bieten verschiedene Kunsthandwerker eine Auswahl an liebevoll gefertigten Produkten an, darunter Selbstgenähtes, Holzdekorationen, Wollwaren und weitere handgefertigte Einzelstücke.

Kulinarisch dürfen Sie sich auf eine Vielfalt an Foodtrucks freuen – von herzhaft bis süß ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein echter Hingucker ist der liebevoll umgebaute Hofladen-Bus, der Spiegeleierbrote und Eierlikör im Waffelbecher serviert. Und natürlich darf der klassische Zwiebelkuchen nicht fehlen – der Duft liegt in der Luft und macht Lust auf Herbst.

Für musikalische Stimmung sorgen die „Hillbilly Heroes“ aus Calw mit entspannten Country-Klängen. Zwei kurze Auftritte der Wild Buffalo Dancer bringen echtes Line-Dance-Feeling in die Stadt und laden zum Mitwippen ein.

Zusätzlich wird eine lokale Gärtnerei mit herbstlichen Pflanzen, Körben und Kränzen vor Ort sein.

Der Calwer Herbstzauber ist die perfekte Gelegenheit, die Innenstadt zu entdecken, durch die Geschäfte zu schlendern und die Vielfalt der Region zu genießen – zwischen Altstadtflair, kreativem Handwerk und herbstlicher Atmosphäre. Ein Tag voller Entdeckungen, Genuss und schöner Momente für die ganze Familie.

