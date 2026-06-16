Große Namen, erstklassige Produktionen und eine einmalige Location: Die Mauern der imposanten Klosterruine St. Peter und Paul bilden seit vielen Jahren die Kulisse des Sommerfestivals „Calwer Klostersommer in Hirsau“. Künstler und Publikum zeigen sich gleichermaßen begeistert von der Atmosphäre.

Unter anderem finden in diesem Jahr folgende Konzertveranstaltungen statt: Jethro Tull, SWR1 Pop & Poesie in Concert, Kloster in Flammen.

Weitere Infos zum Programm finden Sie auf www.klostersommer.de

Die imposante Ruine des Klosters St. Peter und Paul mit ihren uralten Sandsteinmauern bildet die historische Kulisse für dieses hochklassige Kulturevent – mit einem fantastischen Ambiente, das seinesgleichen sucht.