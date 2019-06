Pink Floyd performed by echoes

Einen Abend mit den Megahits von Pink Floyd erleben die Besucher des Calwer Klostersommers 2019.

Die bekannteste deutsche Tribute-Band "echoes" bringt weltbekannte Klassiker wie „The Wall“ und „Ummagumma“ auf die Bühne.

Giganten des Progressive- und Art-Rock, Architekten gewaltiger magischer Klanggebäude mit einzigartiger musikalischer Ästhetik, Zeremonienmeister bombastischer Live-Shows: Pink Floyd sind eine der größten Bands aller Zeiten. Die Tribute-Band echoes mit dem Ausnahme-Gitarristen und -Sänger Oliver Hartmann (Rock Meets Classic, Avantasia) trägt ihr Erbe weiter. Mit größtem Respekt vor dem Werk der legendären Rockband spielte echoes in den vergangenen Jahren europaweit über 400 Konzerte, darunter Festivals mit Jethro Tull, Joe Cocker, Manfred Mann, The Sweet und vielen mehr. Die Band nimmt ihr Publikum mit auf eine höchst emotionale Reise zur dunklen Seite des Mondes, von „Ummagumma“ über „Meddle“, „Wish You Were Here“, „Animals“ und „The Wall“ bis hin zur Post-Waters-Ära.

Das komplexe und umfangreiche Werk von Pink Floyd nachzuspielen, fällt in den Grenzbereich zum Unmöglichen. Wohl auch deshalb existieren weltweit nur sehr wenige Formationen, die sich dieser Herausforderung stellen. echoes begeistern das Publikum mit einer perfekten Umsetzung der Pink Floyd-Epen und ist damit nicht nur bundesweit, sondern auch im Ausland äußerst erfolgreich.

Neben einem umfassenden „Best Of Pink Floyd“ kommen dabei auch so manche fast schon in Vergessenheit geratene Werke wieder zu Gehör. Und dennoch ist ein echoes-Tribute-Konzert kein Nostalgie-Trip. Vielmehr zeigt die Band mit immenser Spielfreude, Liebe zum Detail und druckvollem Sound, dass die komplexen Pink Floyd-Epen heute noch genauso faszinierend und aktuell sind wie zur Zeit ihrer Entstehung – zeitlos eben.

echoes präsentieren ein eigens für sie entworfenes Spektakel für Augen und Ohren, das neben originaltreuem Sound auch dem visuellen Aspekt der gigantischen Konzerte von Pink Floyd gerecht wird. Die aufwändige Produktion, bestückt mit intelligenten Scheinwerfern, computergesteuerten Videoprojektionen und zahlreichen weiteren Elementen der Original-Shows von Pink Floyd, garantiert in Verbindung mit der ebenso aufwändigen Soundanlage ein außergewöhnliches Live-Erlebnis.