Calwer Nachtlauf & 3. Landkreislauf

Anlässlich 950 Jahre Calw findet der 3. Landkreislauf in diesem Jahr in der Hermann-Hesse-Stadt statt. In diesem Rahmen wurde auch der Calwer Nachtlauf extra für das große Stadtjubiläum "reaktiviert" und als gemeinsamer Lauf konzipiert.

Der Lauf ist als Team-Event konzipiert und beinhaltet die Halbmarathonstrecke von 21 Kilometern.

Start und Ziel sind auf dem Marktplatz. Die Strecke führt in die Lederstraße und an der Stadtapotheke in die Torgasse. Dort dann inklusive den Treppen hoch in die Altburger Straße und dort links hinunter bis zum Marktplatz. Diese Strecke von ca. 800 Metern ist als Team insgesamt 26 Mal zu laufen.

Zeitplan:

• 18.00 Uhr: Ausgabe der Startunterlagen und des Staffelstabs auf dem Marktplatz

• 18.45 Uhr: gemeinsame Einführungsrunde

• 19 Uhr: Präsentation der Mannschaften

• 19.30 Uhr: Startschuss des Laufs

• 21.00 Uhr: Zieleinlauf der Staffeln

• 21.30 Uhr: Siegerehrung

• anschl.: Disco-Party mit Ausklang

Anmeldung können ab sofort unter www.calwer-laeufe.de vorgenommen werden