Calwer Nachtumzug

Beim Nachtumzug am Rosenmontag mit Narrenzünften aus dem ganzen Südwesten wird Calw zum närrischen Hexenkessel.

Um 18.61 Uhr startet der Zug der bunten und schaurigen Hästräger durch die historische Fachwerkstadt. Bei der schwäbisch-alemannischen Fasnet werden Narren und Zuschauer mit Guggenmusik so richtig in Stimmung gebracht. Bis in die späten Abendstunden wird bei Musik, Show- und Brauchtumstänzen mit dem Ruf „Calweri Calwero“ gefeiert.