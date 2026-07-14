Calwer Sommerkino im Kloster Hirsau

Das einzigartige Kinovergnügen des Calwer Sommerkinos findet in der Klosterruine Hirsau statt. Auch in diesem Jahr gibt es tolle Filme in entspannter Atmosphäre zu sehen.

Im Freien und unter Sternen erleben Sie ihre Lieblingsfilme und Kinofavoriten.

Vom Kommunalen Kino in Pforzheim werden die neuesten Streifen der Kinowelt gezeigt. Das Calwer Sommerkino bietet eine Mischung aus Hollywood-Unterhaltung und Wohlfühlkino mit Komödien, lokalem Krimi und vielem mehr.

Auftakt ist am 15. August mit der Premiere des neuen Films von Mania Pictures e.V. "Mordkommission Calw - Die Hesse-Verschwörung".