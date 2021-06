Musik und Gastronomie – das passt einfach zueinander. Am 2. und 3. Juli 2021 finden in der Calwer Altstadt die „Calwer Straßenmusiktage“ statt.

Freuen Sie sich auf zwei Tage voller unterhaltsamer Straßenmusik auf den Plätzen und in den Gassen der Calwer Altstadt. Die Gastronomen öffnen Ihre Terrassen und bewirten Sie mit leckeren Speisen und sommerlichen Getränken.

Musik u.a. von Hillbilly Heroes, Alex Vees, The Sonic Spy, Mathias Hruby-Whitehead, Dollar Bill & his One-Man-Band, Happy Dixie Four und einigen mehr.

Der Eintritt ist frei!