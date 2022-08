Das Quartett Calaloo bringt den fast ver­ gessenen Musikstil Calypso in Erinnerung. Das Genre, dessen Wurzeln in Trinidad und Tobago liegen, hatte seine goldene Zeit in den 30er­ und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.

Calaloo bringt den afro­ karibischen Musikstil Calypso mit Humor, Witz und viel Authentiziät auf die Bühne.