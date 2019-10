Albrecht Mayer Oboe

Daniela Koch Flöte

MOZART Sinfonie Nr. 37 KV 444

KOZELUH Oboenkonzert F-Dur

VASKS Adventus I und IV

CORELLI Weihnachtskonzert „Per santissimo natale“

CIMAROSA Doppelkonzert für Flöte und Oboe

Mit stimmungsvollen vorweihnachtlichen Klängen aus der Feder von Mozart, Corelli und Cimarosa und anderen entführen uns Albrecht Mayer und die in der ganzen Welt gefeierte Camerata Salzburg in unser beliebtes Weihnachtskonzert. Albrecht Mayer ist ein Phänomen! Denn ihm ist nicht nur gelungen, die Oboe ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken, sondern er hat damit die Klassik-Charts erobert und ist sogar in die Pop-Charts vorgestoßen. Dreimal erhielt er den Echo Klassik als „Instrumentalist des Jahres“. Bei ihm wird der sonst oft etwas näselnde Klang der Oboe zum puren sinnlichen Genuss, zu einem „Instrument der Verführung“.