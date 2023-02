Nach dem großen Erfolg der Gastspiele in den Camille-Claudel-Ausstellungen in Graz, Apolda, der Kunsthalle Rostock und in Frankreich wird das Theater GOBELIN mit der Tübinger Schauspielerin Janne Wagler in ihrem Theatersolo „Camille Claudel. Bildhauerin“ auch wieder einmal im süddeutschen Raum zu sehen sein.

In dichter, packender Weise wird darin der Blick des Zuschauers nah heran geholt an das Leben und Innenleben der Künstlerin Camille Claudel, eines Menschen voller Kraft, Ideen und Tatendrang- mit dem großen Bedürfnis nach Anerkennung und Geborgenheit und zugleich voller Sturheit und Eigenbrötelei. Man erlebt in dieser Inszenierung eine Frau in der Einsamkeit ihres Ateliers, lebendig gehalten von Erinnerungen