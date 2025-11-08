Camino Mundo

Musik aus aller Welt und unterschiedlichen Epochen - diese Folkband kennt keine Grenzen.

Die sieben Musiker/innen aus dem Raum Stuttgart / Schwäbisch Gmünd sammeln seit neun Jahren gemeinsam Musik und Klänge aus aller Herren Länder und verarbeiten diese zu einer immer wieder mitreißenden und abwechslungsreichen Weltreise für die Ohren. Von mittelalterlichen Balladen aus der Stauferzeit über französische Chansons, Klezmer, lateinamerikanische Klänge, Irish, Bluegrass, bis hin zu Adaptionen aus der aktuellen Popmusik - auf eine musikalische Weltreise darf sich der Zuhörer bei Camino Mundo freuen!

Dementsprechend breit gefächert ist natürlich auch das Instrumentarium der sieben MusikerInnen: Violine, Harfe, Mandoline, verschiedene Flöten, Gitarren, Charango, Banjo, Akkordeon, Bass und Percussion. Vokalstücke mit ihrem z.T. mehrstimmigen Gesang stehen zwischen den Instrumentalstücken und sorgen damit für eine delikate Abwechslung im Programm.

