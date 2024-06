Caminos - Eine musikalische Reise durch Argentinien

Musikalisch unterwegs in Argentinien

Eine Reise durch die kulturelle Vielfalt Argentiniens zum 40. Geburtstag des Argentinischen Vereins Baden-Württemberg.

Die geografische Vielseitigkeit Argentiniens ist weltberühmt: Über 3000 km streckt sich das Land vom antarktischen Eis und Feuerland über die Pampa, die Weinberge am Andenrand bis hin zur Wüste und dem subtropischen Urwald des Nordens. Genau wie die Landschaft ist auch die Musik des Landes vielfältig und hat neben dem Tango in und um Buenos Aires noch viel anderes zu beiten: Die Tänze heißen Chacarera, Chamamé und Zamba, Lieder erzählen von den Sehnsüchten und dem Alltag der Menschen. Migrantenströme aus Europa landeten am Rio de la Plata und beeinflussten auch musikalisch alle Provinzen – und anders herum verließen über die Häfen viele Menschen wieder das Land und sehnen sich nun, zum Beispiel in Stuttgart lebend, manchmal zurück nach Argentinien.

Vor 40 Jahren, 1984, gründete sich der Verein Círculo Argentino in Baden-Württemberg. Bei seinen jährlichen Treffen wurde immer auf argentinische Art gegrillt und gefeiert – sowie den Musikstilen des Landes mit Tanzvorstellungen und Livemusik gedacht. Im Jubiläumsjahr präsentiert sich der Verein der Öffentlichkeit mit einem besonderen Konzert im Wanner-Saal des Lindenmuseum am 20. Juni 2024 um 19.30 Uhr. Es ist zweifellos eine ideale Gelegenheit, die Musik und die Tänze Argentiniens zu hören und zu sehen. Beteiligt sind der international tätige Sänger und Gitarrist Matías Bocchio, das Trio Tangopianissimo, das Tanzpaar Milton und Romina Homann und Moderation Prof. Dr. Christina Richter-Ibáñez.