Camonflage - Tarnen und Täuschen im Tierreich

Tricksen, täuschen, betrügen – nicht nur der Mensch kann andere in die Irre führen. Überall im Tierreich wird gemogelt und getarnt, was das Zeug hält. Und zwar so raffiniert, dass oft auch wir dem kaum auf die Schliche kommen. Im Narren sind Tiere die wahren Meister. Der Sinn dahinter ist sich einen Vorteil zu verschaffen, um das Überleben zu sichern. Die Devisen dazu heißen „auffallen um jeden Preis“ oder das gerade Gegenteil, um sich vor Fressfeinden zu schützen, erfolgreicher zu jagen, möglichst viele Weibchen rumzukriegen oder anderen die kostspielige Aufzucht seiner Jungen unterzuschieben. Zur Verschleierungstaktik hat sich quer durchs Tierreich eine faszinierende Vielfalt entwickelt mit ganz unterschiedlichen Strategien