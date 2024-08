Aniti Disco w/ Lars Eidinger

Eklektische Popmusik von Rap über Breakbeat und Industrial Bass bis hin zu Techno.

Geboren im ehemaligen West-Berlin, begann Lars Eidinger in den frühen 90er Jahren Musik in Clubs und Bars seiner Heimatstadt wie der Aktionsgalerie, Kunst & Technik und Pfefferberg zu spielen. Er spielte dunklen instrumentalen Hip-Hop und veröffentlichte 1998 eine sample-basierte 10″ auf dem Sublabel Studio 54 von STUD!O K7, die 2016 auf !K7 als 12″ mit drei weiteren unveröffentlichten Tracks neu aufgelegt wurde. 2001 initiierte er seine erste Party unter dem Titel Autistic Disco an seiner Homebase, der Schaubühne Berlin, wessen Ensemble er seit 1999 angehört.