Old But Gold Ü30 Hip Hop Party

Stuttgarts erste Ü30 Hip Hop Party mit Ausweispflicht ist zurück in den Wagenhallen mit den Oldschool RnB Superstars 112 & Horace Brown Live on Stage!

Am 28.09. feiern wir auf zwei Floors mit einem übertrieben krassen Lineup! Seid nicht schüchtern und kommt mit der alten Gang an den Start. Ihr wart damals schon die Kings & Queens auf dem Dancefloor, also Zeit den Kids zu beweisen das ihr es immer noch draufhabt! Unsere DJs spielen Hip Hop & RnB Classics like back in the days. Ruf den Babysitter an – Mama und Papa gehen endlich wieder einen draufmachen!