Campo Ballissimo - Fußballcamp der Sportfreunde Dinkelsbühl

Alle fußballverrückten Mädchen und Jungs im Alter von 5-14 Jahren sollten sich dieses Fußballspektakel nicht entgehen lassen.

Campo Ballissimo heißt Fußball mit Herz & Leidenschaft, vermittelt auf spielerische Art und Weise!

Beim Campo erwartet dich ein Warm-Up zu fetziger Musik, ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm, tägliche Wettbewerbe mit spannenden Finals, eine Mini-Europameisterschaft mit Fahnenlauf und zum krönenden Abschluss das Eltern-Kinder-Spielefest.

Neben dem motivierenden Training wird den Teilnehmern auch Teamgeist, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt vermittelt und der fairste Spieler bekommt am Ende bei der großen Siegerehrung den Teamplayer-Pokal überreicht.

Infos zur Anmeldung für das Campo Ballissimo Fußballcamp erhaltet ihr beim Ansprechpartner des Vereins: Rainer Früh - Telefonnummer: 0162-5644 117oder im Internet unter www.campo-ballissimo.de