Zwischen Narren und Nettoertrag - Was unser Innovationsmanagement vom Fränkischen Fasching lernen sollte

In unseren Campus Talks 2025 treffen Tradition und Zukunft aufeinander! Erleben Sie, wie zukunftsorientierte Strategien Ihr Wachstum beschleunigen und vertiefen Sie Ihr Wissen über Trend- und Technologiemanagement.

Entdecken Sie, wie KI dabei hilft, Innovationen gezielt zu steuern. In unserer Vortragsreihe zeigen wir auch, wie wir alle – ob im Beruf oder im Alltag – die Zukunft durch unsere Kreativität mitgestalten können.

Vortrag: Schluss mit dem Klischee von langweiliger Schunkelmusik und verstaubten Seniorenrunden! Der Fränkische Fasching hat nämlich mehr drauf, als man denkt. Mit Sebastian Engel – besser bekannt als "Sebastian der Erste der Edburmi" aus Wilhermsdorf – geht’s ab hinter die Kulissen der närrischen Saison. Und Überraschung: Was dort abläuft, kann selbst für modernes Innovationsmanagement noch als Vorbild dienen.

„Kinder und Narren sagen die Wahrheit“, meinte schon Gabriel Meurier. Warum es uns im Top-Management auch heute guttun würde, uns häufiger mit Narren zu umgeben – und wie einige Unternehmen genau das bereits erfolgreich tun – erfahren Sie in diesem kurzweiligen Impulsvortrag.

Kurz-Bio Referent: Dr. Sebastian Engel hat nach seinem Studium an der FAU Erlangen-Nürnberg im Fach Betriebswirtschaft promoviert. Sein Forschungsschwerpunkt war der Technologietransfer, zu dem auch das Thema Unternehmensgründung gehört. Hier wurde er an der Transferstelle der FAU anschließend weiter tätig, wo er über 100 Startups in den frühen Phasen ihrer Unternehmensgründung begleitet hat. Inzwischen ist er seit über sieben Jahren am Innovations- und Gründerzentrum Zollhof tätig. In seiner Rolle als "Innovation Projects Lead" verantwortet er das Projektgeschäft des Zollhof und ist selbst tätig in Validierungs- und Organisationsentwicklungsprojekten. Der Karneval bzw. Fasching begleitet ihn schon seit seiner Kindheit und fand seinen Höhepunkt als Faschingsprinz in der Saison 2023/24.