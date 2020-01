Was und wer ist Can’t Beat? Ihr wollt für ein paar Stunden dem Alltag und der aufkommenden Fasnetzeit entfliehen? Einen Abend lang das Beste der letzten 5 Jahrzehnte an Rock- und Popmusik Revue passieren lassen? Dann ist das Konzert von Can't Beat genau das Richtige für euch.

Can't Beat verleihen bekannten Songs ihre eigene Handschrift und bieten euch einen stimmungsvollen Abend mit akustischer Musik, anspruchsvollem vierstimmigen Gesang und viel guter Laune. Dass Can't Beat ein komplett anderes Musikerlebnis ist, haben sie bereits mehrfach im Sudhaus eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Nicht verpassen!