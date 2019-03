Kleine Clubs dürften für die Alternative-Rocker von CAN'T SWIN schon bald zu eng werden. Wer das Quartett aus New Jersey noch in intimer Atmosphäre erleben will, sollte ihr Gastspiel im Stuttgarter Keller Klub am 30. April nicht verpassen!

„Die Dinge werden nicht einfach so besser. Die Zeit heilt nicht alles und Probleme verschwinden nicht von selbst. Sie verfolgen dich, infizieren dich und werden ein Teil von dir. Du kannst Wege finden um dich abzulenken oder versuchen zu vergessen, aber immer wenn du in den Spiegel schaust wirst du an das erinnert, was du hasst. Das Böse umgibt uns und wird mit der Zeit ein Teil dessen, was wir sind. Unsere Band soll eine Erinnerung daran sein“, so die Selbstbeschreibung der Band.

Die 2015 in Keansburg, New Jersey gegründeten CAN'T SWIM sorgten bereits mit ihrer ersten EP „Death Deserves A Name“ in Szenekreisen sowie der einschlägigen Presse für Furore. 2018 veröffentlichte die Band dann ihr aktuelles Album „This Too Won't Pass“ - ein Album, das von Leuten gemacht wurde, für die Musik alles bedeutet.

Gäste: Save Face, Coast To Coast