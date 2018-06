Nahezu 50 Jahre währt die Erfolgsgeschichte des berühmtesten Blechbläserquintetts der Welt. Canadian Brass ist allfällig die Mutter sämtlicher Blechbläserformationen. Nach der Gründung 1970 durch die Freunde Chuck Daellenbach und Gene Watts wurden schnell die gemeinsame Kreativität, ihr individuell vollendetes Können und die Lust, alle Möglichkeiten einer reinen Blechbläser-Formation zu erkunden – neben dem Auftreten in Turnschuhen – unverkennbare Markenzeichen. Mit Selections from Renaissance Brass – einem Feuerwerk aus Renaissance-Melodien, Bachs Toccata und Fuge in d-Moll, ihrem Tribute to the Dixieland mit Werken von Fats Waller oder Duke Ellington, den Selections from Brahms on Brass oder einer Hommage an Leonard Bernstein bieten sie heiter-virtuose Bläserklänge von Weltklasse.