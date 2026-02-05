Unser Candle-Light-Dinner ist perfekt für Alle.

Bei Kerzenlicht, Klaviermusik und guten Gesprächen ist dieser Abend ganz der Liebe und dem Genuss gewidmet – und das ganz ohne Kitsch-Alarm. Na gut, ein bisschen kitschig wird es bei dem liebevoll mit Herzen dekorierten Tisch doch werden. Und sind wir mal ehrlich, ein bisschen Romantik muss vielleicht manchmal sein.

Romantisch ist übrigens nicht nur etwas für Verliebte. Denn Romantik bedeutet, einer Person das Gefühl zu geben, dass sie einen besonderen Platz in unserem Herzen hat. Wir finden, dieses Gefühl etwas Besonderes zu sein, hat jede Lieblingsperson verdient. Also warum schnappen Sie sich nicht jemanden aus ihrem Freundeskreis oder der Familie und verbringen den Abend bei uns?

Neben Ihrer Begleitung, ist natürlich das Essen der Star des Abends. Von Vorspeise über Suppe und Hauptgang bis hin zum Dessert, haben wir verführerische Köstlichkeiten in einem Vier-Gänge-Menü für Sie zusammengestellt.