Candlelight – Skandinavische Weihnacht

Im Dezember lädt die Klassische Philharmonie Bonn das Publikum zu einer zauberhaften Verbindung von Musik, Licht und Duft in das winterliche Skandinavien ein! Das Programm spannt einen festlichen Bogen von barocker Eleganz bis zur nordischen Romantik: Corellis strahlendes Concerto grosso, Johan Svendsens schwedische Volksweisen und Griegs temperamentvolle Holberg-Suite lassen den Norden in warmen Farben leuchten. Mit Gabriel Faurés lyrischer Pavane und Albinonis glanzvollem Konzert erklingt pure musikalische Raffinesse. Als Solistin bezaubert die Oboistin Marie Tetzlaff im Oboenkonzert von Alessandro Marcello. Ein besonderes Highlight: Unser neuer Orchesterdirektor Moritz Ter Nedden übernimmt die Leitung und glänzt zugleich als Solist im Violinkonzert a-Moll von Johann Sebastian Bach. Ein Konzert, das alle Sinne berührt: Musik, Kerzenschein und Duft in harmonischer Vollendung.

Ein Fest der Sinne im Kerzenschein

Arcangelo Corelli (1653 – 1713): Concerto grosso D-Dur op. 6 Nr. 4 (1712) für Streicher

Johan Svendsen (1840 – 1911): 2 Swedish Folk-Melodies op. 27 (1897)

Alessandro Marcello (1673 – 1747): Konzert für Oboe und Orchester d-Moll (ca. 1717)

Jean Sibelius (1865 – 1957): Valse triste op. 44 (1904)

Gabriel Fauré (1845 – 1924): Pavane op. 50 (1888)

Tomaso Albinoni (1671 – 1751): Konzert Nr. 8 D-Dur op. 7 für zwei Oboen und Orchester (1715)

Jean Sibelius (1865 – 1957): Andante festivo (1922)

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Konzert a-Moll BWV 1041 für Violine und Orchester

Edvard Grieg (1843 – 1907): „Aus Holbergs Zeit“ – Suite im alten Stil (2021) (1884)

Traditional: Ack Värmeland, du sköna

Marie Tetzlaff, Violine Ltg.: Moritz Ter-Nedden (Violine)