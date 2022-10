Candlelight: Coldplay meets Imagine Dragons

Die Candlelight-Konzerte bringen den Zauber eines multisensorischen Live-Musikerlebnisses an beeindruckende Orte, die in Stuttgart für diesen Zweck bisher noch nie genutzt wurden. Kaufe Dir jetzt Deine Tickets, um das Beste von Coldplay und den Imagine Dragons in der Musikhalle Ludwigsburg bei sanftem Kerzenschein als Klassikversion zu erleben.

Programm

Coldplay - Clocks

Coldplay - Something Just Like This

Imagine Dragons - Radioactive

Coldplay - Adventure of a Lifetime

Coldplay - Fix You

Imagine Dragons - Natural

Imagine Dragons - Next to Me

Coldplay - The Scientist

Imagine Dragons - Follow You

Imagine Dragons - Bad Liar

Coldplay - Viva la Vida

Imagine Dragons - Believer

Coldplay - Sky Full of Stars

Coldplay - My Universe

Künstler

wird noch bekannt gegeben!