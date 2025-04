Candlelight: Imagine Dragons meets Coldplay

Candlelight® ist eine Konzertreihe von Fever, die darauf abzielt, den Zugang zu klassischer Musik zu demokratisieren. Dieses innovative Format bietet ein einzigartiges Musikerlebnis mit einer vielfältigen Auswahl an Programmen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. Die Konzerte werden von talentierten lokalen Musiker:innen in ikonischen Veranstaltungsorten aufgeführt, die von Tausenden von Kerzen erleuchtet werden, und schaffen so eine immersive und intime Atmosphäre.

Programm Coldplay - Clocks Coldplay - Something Just Like This Imagine Dragons - Radioactive Coldplay - Adventure of a Lifetime Coldplay - Fix You Imagine Dragons - Natural Imagine Dragons - Next to Me Coldplay - The Scientist Imagine Dragons - Follow You Imagine Dragons - Bad Liar Coldplay - Viva la Vida Imagine Dragons - Believer Coldplay - Sky Full of Stars Coldplay - My Universe ACHTUNG: es gibt keine Abendkassa!