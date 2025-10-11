Candlelight Konzert

Candlelight® ist eine Konzertreihe von Fever, die darauf abzielt, den Zugang zu klassischer Musik zu demokratisieren. Dieses innovative Format bietet ein einzigartiges Musikerlebnis mit einer vielfältigen Auswahl an Programmen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. Die Konzerte werden von talentierten lokalen Musiker:innen in ikonischen Veranstaltungsorten aufgeführt, die von Tausenden von Kerzen erleuchtet werden, und schaffen so eine immersive und intime Atmosphäre.

Candlelight zieht ein breites Publikum an, darunter auch Menschen, die bisher vielleicht nie ein klassisches Konzert besucht hätten. Die Gäste können die Meisterwerke von Komponisten wie Vivaldi, Mozart und Chopin erleben und gleichzeitig frische Interpretationen beliebter Hits von Künstlern wie Queen, ABBA, Coldplay und Ed Sheeran genießen. Die Marke Candlelight ist in über 150 Städten weltweit vertreten und hat seit ihrer Einführung Millionen von Gästen begeistert.

Es gibt an diesem Tag zwei Konzerte um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr.