Candlelight Konzert

Candlelight zieht ein breites Publikum an, darunter auch Menschen, die bisher vielleicht nie ein klassisches Konzert besucht hätten.
Info
Altes Rathaus Esslingen Rathausplatz, 73728 Esslingen am Neckar
Konzerte & Live-Musik
bis
Altes Rathaus Esslingen Rathausplatz, 73728 Esslingen am Neckar
Candlelight zieht ein breites Publikum an, darunter auch Menschen, die bisher vielleicht nie ein klassisches Konzert besucht hätten.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH