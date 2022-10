Die Candlelight-Konzerte bringen den Zauber eines multisensorischen Live-Musikerlebnisses an beeindruckende Orte, die in Stuttgart für diesen Zweck bisher noch nie genutzt wurden. Kaufe Deine Tickets jetzt und erlebe das Beste der Filmmusik von Hans Zimmer in der Musikhalle Ludwigsburg bei sanftem Kerzenschein.

Vorläufiges Programm

Time aus „Inception"

This Land aus „König der Löwen"

Nothing I’ve Ever Known aus „Spirit: Stallion of the Cimarron"

Zooster’s Breakout aus „Madagascar"

Honor aus „The Pacific"

Tennessee aus „Pearl Harbor"

A Dark Knight aus „Batman: The Dark Knight"

Man of Steel Suite

Wonder Woman Suite

Gladiator Suite

Cornfield Chase aus „Interstellar"

Discombobulate aus „Sherlock Holmes"

Fluch der Karibik Suite

Künstler

Es spielt ein Streichquartett - wird in Kürze bekannt gegeben!