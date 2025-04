Candlelight: Rings and Dragons

Candlelight® ist eine Konzertreihe von Fever, die darauf abzielt, den Zugang zu klassischer Musik zu demokratisieren. Dieses innovative Format bietet ein einzigartiges Musikerlebnis mit einer vielfältigen Auswahl an Programmen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. Die Konzerte werden von talentierten lokalen Musiker:innen in ikonischen Veranstaltungsorten aufgeführt, die von Tausenden von Kerzen erleuchtet werden, und schaffen so eine immersive und intime Atmosphäre.

Vorläufiges Programm Game of Thrones ThemeAbschnitt 1: Fellowship of the Ring Pt 1The ShireGollumThe Caverns of IsengardAbschnitt 2: Fellowship of the Ring Pt 2Flaming Red HairThe Passing of the ElvesSaruman the WhiteRivendellAbschnitt 3: Game of ThronesWinter Is ComingFire and BloodThe Rains of CastamereLight of the SevenBastardAbschnitt 4: Return of the KingThe Lighting of the BeaconsThe Sacrifice of FaramirAbschnitt 5: Final piece (auch aus RotK)The Grace of Undómiel Wichtig: es gibt keine Abendkassa! Weiters werden die Tickets nur über die Fever-Plattform verkauft