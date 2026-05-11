Candlelight: Rock Klassiker

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Musikhalle Ludwigsburg Bahnhofstraße 19, 71638 Ludwigsburg

Candlelight ist eine Konzertreihe von Fever, die darauf abzielt, den Zugang zu klassischer Musik zu demokratisieren. 

Dieses innovative Format bietet ein einzigartiges Musikerlebnis mit einer vielfältigen Auswahl an Programmen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. Die Konzerte werden von talentierten lokalen Musiker:innen in ikonischen Veranstaltungsorten aufgeführt, die von Tausenden von Kerzen erleuchtet werden, und schaffen so eine immersive und intime Atmosphäre.r Musik zu demokratisieren. 

Info

Musikhalle Ludwigsburg Bahnhofstraße 19, 71638 Ludwigsburg
Konzerte & Live-Musik
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