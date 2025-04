Candlelight: Tribut an Metallica

Candlelight® ist eine Konzertreihe von Fever, die darauf abzielt, den Zugang zu klassischer Musik zu demokratisieren. Dieses innovative Format bietet ein einzigartiges Musikerlebnis mit einer vielfältigen Auswahl an Programmen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. Die Konzerte werden von talentierten lokalen Musiker:innen in ikonischen Veranstaltungsorten aufgeführt, die von Tausenden von Kerzen erleuchtet werden, und schaffen so eine immersive und intime Atmosphäre.

Vorläufiges Programm One Enter Sandman Fade to Black The Unforgiven Sad But True Seek & Destroy For Whom the Bell Tolls Whiskey in the Jar Master of Puppets Nothing Else Matters