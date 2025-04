Candlelight: Tribut an Phil Collins

Candlelight® ist eine Konzertreihe von Fever, die darauf abzielt, den Zugang zu klassischer Musik zu demokratisieren. Dieses innovative Format bietet ein einzigartiges Musikerlebnis mit einer vielfältigen Auswahl an Programmen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. Die Konzerte werden von talentierten lokalen Musiker:innen in ikonischen Veranstaltungsorten aufgeführt, die von Tausenden von Kerzen erleuchtet werden, und schaffen so eine immersive und intime Atmosphäre.

Vorläufiges Programm You Can't Hurry Love Invisible Touch Against All Odds (Take a Look at Me Now) One More Night Son of Man You'll Be In My Heart Strangers Like Me Can't Stop Loving You Do You Remember? In the Air Tonight Sussudio Another Day In Paradise ACHTUNG: es gibt keine Abendkassa!