Candlelight-Walk

Ein meditativer Abendspaziergang ist geplant, wir gehen zu Beginn schweigend durch den Kurpark, dann gibt es kleine Meditationen und Stille, bei beginnender Dämmerung werden Kerzen ausgeteilt, mit denen wir den Weg zurück zur Fontäne am Haus des Gastes gehen. Bitte auf gutes Schuhwerk achten! Entfällt bei starkem Regen! Dauer: ca 1 Stunde.Mit Kurpfarrerin Angelika Segl Begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldung erforderlich unter Telefon 07931 - 477204 oder per E-Mail an angelika.segl@elkw.de