Nach dem riesigen Erfolg seiner ersten Tour und seinem gefeierten Debütalbum „Butterfly“ steht fest: CANEY030 ist gekommen, um zu bleiben. Am 9. Mai kommt der Kreuzberger Ausnahmerapper nach Stuttgart in die Schräglage.

Mit dem "Tourbo S 2026" zündet CANEY030 die nächste Stufe – größer, kompromissloser und mit jeder Menge neuer Musik im Gepäck. Seine erste Tour „Kleine Handys, große Träume“ war ein Meilenstein: Ausverkaufte Hallen, ein organischer Hype, der ohne große Promo entstand, und Special Guests, die sonst Festival-Line-ups füllen – darunter Pashanim, Samra, Kalim, Eno, Kolja Goldstein, Hoodblaq, Yuyu19, Aymen, Yavuz, Apsilon, Haze, Finessim und viele mehr. CANEY030 hat gezeigt, dass er nicht nur Hits liefert, sondern ein ganz eigenes Live-Erlebnis schafft, das Herkunft, Haltung und Hunger vereint.

Mit Songs wie „Nie Wieder“, „Xalaz Xalaz“, „Codein Cowboyd“ oder „dass du weißt“ hat sich der Zwei-Meter-Zaza innerhalb kürzester Zeit in die erste Reihe des Deutschrap katapultiert – live bringt er dieselbe Energie auf die Bühne wie im Studio: roh, echt und mitreißend.

Der "Tourbo S 2026"wird all das toppen: Neue Tracks, ein frisches Showkonzept und wieder hochkarätige Special Guests, die jedes Konzert zu einem einmaligen Erlebnis machen. Fans können sich auf eine Show freuen, die alles bisher Dagewesene übertrifft. Denn, wenn CANEY030 ruft, brennen nicht nur die Handys.