Cannabis entkriminalisieren!

Referent: Manfred van Treek, Arzt für Allgemeinmed., Naturheilverfahren, Umweltmedizin, Mitglied des Präsidiums und des wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Naturheilbundes. Seit März 2017 können Ärzte Cannabis auf Rezept verschreiben. Der Referent wird zahlreiche Indikationen erläutern, bei denen Cannabis als Medizin eingesetzt werden kann. Das Erstaunliche an dieser verbotenen Heilpflanze ist, dass sie ein so breites Wirkungsspektrum hat. Ist das etwa der Grund, warum Cannabis immer noch verboten ist? Wäre Cannabis legal, könnte das eine zu große Konkurrenz für die Pharma-Industrie mit ihren Chemie-Arzneien sein? Die Politik ging davon aus, dass unter dem Cannabis-Gesetz jährlich 700 Patienten eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen bekommen. Tatsächlich waren es in den zwei Jahren seit Inkrafttreten des Gesetzes aber ca. 26.000. Nach Ansicht des Referenten könnten in Deutschland über 8 Millionen Menschen mit Hilfe von Cannabis eine bessere Linderung ihrer Leiden erreichen, als mit den chemischen Standard-Arzneien. Deswegen organisiert das Establishment enorme Kräfte, um den Kreis der Cannabis-Patienten so klein wie möglich zu halten. Nach Überzeugung des Referenten kann nur die vollständige Liberalisierung von Cannabis, also die Möglichkeit des eigenen häuslichen Anbaus, dazu führen, den Bedarf der Patienten zu decken.