Oratorium von Mikis Theodorakis nach Pablo Neruda.

Der Philharmonia Chor Reutlingen bringt mit „Canto General“ eines der bedeutendsten Werke von Mikis Theodorakis auf die Bühne des Sudhauses Tübingen. Das monumentale Oratorium entstand zwischen 1972 und 1982 im Pariser Exil und basiert auf dem gleichnamigen Gedichtzyklus des chilenischen Dichters und Diplomaten Pablo Neruda.

„Canto General“, auf Deutsch „Der große Gesang“, erzählt von der Geschichte Lateinamerikas, von Unterdrückung, Widerstand und dem Kampf gegen Kolonialismus. Nerudas Texte verbinden politische Dringlichkeit mit poetischer Bildkraft und wurden von Theodorakis in eine eindrucksvolle musikalische Sprache übersetzt. Der Komponist verzichtete bewusst auf eine Nachahmung südamerikanischer Folklore und griff stattdessen auf die rhythmische und melodische Kraft seiner griechischen Musik zurück. Charakteristisch für das Werk sind monumentale Chorpassagen, lyrische Solomomente und der markante Klang der Bouzouki im Ensemble.

Die Aufführung vereint Chor, Solostimme und ein vielseitiges Instrumentalensemble zu einem intensiven Konzertabend zwischen politischem Oratorium, poetischer Klangwelt und musikalischer Leidenschaft.