Canva für Plakate und Sharepics

Praktische Programmeinführung für Einsteigerinnen und Einsteiger.

In diesem praxisorientierten Workshop widmen wir uns der Gestaltung von Plakaten und Sharepics (Social-Media-Format aus Bild und Text) mithilfe des Programms Canva.

Wir beginnen mit einer Kurzeinführung in das Online-Tool. Anschließend erstellen wir gemeinsam eigene Plakate und lernen anhand praktischer Beispiele, wie Canva in der Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde oder einem Verein eingesetzt werden kann.

Bringen Sie gerne eine Idee für ein Plakat oder Sharepic mit, das Sie vor Ort einsetzten möchten.

Der Workshop richtet sich an Menschen, die erste oder noch keine Erfahrungen mit der digitalen Gestaltung von Plakaten und Sharepics gemacht haben.

Sie benötigen einen Laptop und eine Maus für die Arbeit mit Canva. Erstellen Sie sich bitte vorab ein Konto.

Sarah Harst, Referentin für Digitalisierung und Glaubenskommunikation im Dekanat Heilbronn-Neckarsulm

Kurs-Nr.: 25222

Eine Kooperation von keb Heilbronn und Kath. Dekanat Heilbronn-Neckarsulm

Weitere Infos auf keb-heilbronn.de/programm/kreativitaet-sprache/kw/bereich/kursdetails/kurs/25222/kursname/Canva%20fuer%20Plakate%20und%20Sharepics/kategorie-id/7