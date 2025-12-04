Capcom Go! – 3D

Dieses Fulldome-Erlebnis über die Apollo-Mission zum Mond im Juli 1969 versetzt dich zurück in die Zeit und mittels neuester 3D-Technik auch hautnah mitten hinein in das Geschehen von vor über 50 Jahren.

„CapCom“, kurz für „capsule communicator“, ist der Titel einer sehr wichtigen Person in der bemannten Raumfahrt: Der „CapCom“ ist die Kontaktperson hier auf der Erde, genauer gesagt in Houston, für die Astronauten. Alle Astronauten in der Kapsel hören auf sein oder ihr „go“! In CapCom GO! landest du mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond und gehst mit ihnen den kleinen Schritt, der ein großer für die Menschheit ist.