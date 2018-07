× Erweitern Kaffee

Der offene Treff der Cappuccino-Frauen bietet Frauen von 30-60 Jahren die Möglichkeit, sich bei einem Cappuccino in gemütlicher Atmosphäre kennenzulernen, miteinander zu sprechen und sich auszutauschen.

Die Treffen finden 14tägig donnerstags von 16.00 - 18.00 Uhr im Treff am See, 4. OG am Essplatz / Küche statt.

Es ist keine Anmeldung erforderlich. Kommen Sie einfach vorbei!