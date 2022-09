Cappuccino mit Gott

Bei einer Tasse Cappuccino lässt sich wunderbar über das Leben nachdenken.

Vor allem mit einem so charmanten Gegenüber. Diese Erfahrung macht Julia, eine junge Journalistin, die sich mit keinem Geringeren als Gott zum Interview trifft. Eine Begegnung, die sie für immer verändern wird.

Federleicht, humorvoll und tiefgründig zugleich: ein Buch über Gott, die Welt und das Leben, das Antworten auf die wichtigsten Fragen schenkt.

Die Göppinger Autorin Barbara Reik liest an diesem Nachmittag aus ihrem neuen Buch, erzählt, wie es dazu kam, und beantwortet Ihre Fragen. Natürlich gibt es für alle Anwesenden eine Tasse Cappuccino, denn: "Der Cappuccino ist eine kleine Auszeit, ein Miniurlaub, ein Genussmoment. Er ist poetischer als ein Kaffee, nicht so schnell wie ein Espresso, sehr wohlschmeckend, aber nicht so üppig wie eine Latte Macchiato. Eine Tasse Cappuccino schafft die Wohlfühlatmosphäre für ein gutes Gespräch - oder ein inspirierendes Schweigen." (Barbara Reik)