Akkordeonmusik der Musiker von Caprice Musette.

Die virtuos vergnügliche Akkordeonmusik der Musiker von Caprice Musette bietet nicht nur großartige Momente aus der wunderbaren Klangvielfalt der Musik des Musette und der Chansons, sondern verzaubert Sie direkt unter den Himmel von Paris. Durch die breit gefächerten Einflüsse der Musette-Musik dürfen Sie sich auch hin und wieder an musikalischen Überraschungen lateinamerikanischen Charakters erfreuen.