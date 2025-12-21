Captain Khalid’s “Mandela Effect”

Theater am Olgaeck Charlottenstraße 44, 70182 Stuttgart

Stand-up Comedy auf englisch: Captain Khalid live in Stuttgart - voller Stories, Sarkasmus & politisch unkorrektem Humor.

Mit seiner schonungslosen Art des Storytellings, viel Charme, Improvisation und pointierter Delivery macht Captain Khalid jeden Auftritt zu einem besonderen Erlebnis.

Freut euch auf einen Abend voller ungefilterter Comedy, Geschichten, einer ordentlichen Portion Sarkasmus – und garantiert politischer Unkorrektheit vom Feinsten

Stimmen über ihn:

„Mühelos witzig.“ – TimeOut Magazine (Kuala Lumpur)

„So nahbar und gleichzeitig spannend, einfach urkomisch.“ – darkpebble magazine

„Der Charme Afrikas.“ – The NewTimes Rwanda

„Nicht der typische Comedian – beeindruckend.“ – The Sun, Kampala

Hinweis:

  • Die Show findet auf Englisch statt.
  • Enthält ggf. derbe oder explizite Sprache → Empfohlen ab 15 Jahren (PG15).
  • Tickets sind nicht erstattungsfähig.

Info

Theater am Olgaeck Charlottenstraße 44, 70182 Stuttgart
Theater & Bühne
Google Kalender - Captain Khalid’s “Mandela Effect” - 2026-01-14 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Captain Khalid’s “Mandela Effect” - 2026-01-14 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Captain Khalid’s “Mandela Effect” - 2026-01-14 20:00:00 Outlook iCalendar - Captain Khalid’s “Mandela Effect” - 2026-01-14 20:00:00 ical

Tags