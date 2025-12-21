Captain Khalid’s “Mandela Effect”

Stand-up Comedy auf englisch: Captain Khalid live in Stuttgart - voller Stories, Sarkasmus & politisch unkorrektem Humor.

Mit seiner schonungslosen Art des Storytellings, viel Charme, Improvisation und pointierter Delivery macht Captain Khalid jeden Auftritt zu einem besonderen Erlebnis.

Freut euch auf einen Abend voller ungefilterter Comedy, Geschichten, einer ordentlichen Portion Sarkasmus – und garantiert politischer Unkorrektheit vom Feinsten

Stimmen über ihn:

„Mühelos witzig.“ – TimeOut Magazine (Kuala Lumpur)

„So nahbar und gleichzeitig spannend, einfach urkomisch.“ – darkpebble magazine

„Der Charme Afrikas.“ – The NewTimes Rwanda

„Nicht der typische Comedian – beeindruckend.“ – The Sun, Kampala

Hinweis: