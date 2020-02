Captain Marvel, Wonderwoman und Prinzessin Leia

„I need no rescue“ sagt Prinzessin Leia angesichts der tolpatschigen Rettungsaktion von Luke Skywalker und Han Solo in Star Wars IV. Mit diesem Zitat macht Leia bereits 1978 klar, dass Prinzessinnen nicht gerettet werden müssen, sondern dass sie vielmehr selber die Welt retten.

Dabei ist Leia zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal klar, dass sie die Macht und damit praktisch „Superkräfte“ hat, sie ist einfach mutig, unerschrocken und kämpft für das Gute. So wird denn auch Leias Konterfei zum Symbol des Women‘s March 2017 in New York: a women belongs to the resistance. Im Vortrag wird anhand von Filmbeispielen diskutiert, wie sich die Darstellung und Eigenschaften von Heldinnen wie Prinzessin Leia, Wonderwoman und Capatin Marvel im Laufe der Filmgeschichte verändert haben und wie sie heute die Welt retten.

Referenten: Tobias Gäckle- Brauchler, Stephanie Lorenz, Co-Referent: Aytekin Celik, Medienakademie BW

"Was bedeutet Pressefreiheit? Wann ist Freiheit in Gefahr? Fragen, denen im kommenden Jahr mit Beispielen von Harry Potter bis zu Batman nachgegangen wird – unterhaltsam und bildend gleichermaßen. Daumen hoch!" Schirmherrin des Projektes ist Muhterem Aras, Landtagspräsidentin Baden-Württemberg

Veranstaltung im Rahmen des Projektes „Von Hogwarts nach Wakanda-Staffel 2. Eine Reise zu Demokratie und Werten in modernen Mythen“ in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung BW.

Das Café des Merlin hat ab 10 Uhr geöffnet, es wird ein kleines Frühstück angeboten.