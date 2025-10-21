Captain Planet sind 2025 nicht untätig: Im April erscheint die neue EP der Hamburger, "Reste", die fünf unveröffentlichte Songs aus den Aufnahmesessions des letzten Albums "Come On, Cat" (2023) umfasst.

Natürlich handelt es sich um alles andere als Ausschussware - die gibt es seit der Bandgründung in 2003 ohnehin nicht. Captain Planet treffen einfach immer wieder mit ihrem unverkennbaren, melodischen Emo-Punk und bewegenden Texten ins Schwarze und ins Herz. Und da dürfen selbstverständlich keine neuen Live-Termine fehlen.