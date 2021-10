Das Familienmusical Captain Silberzahn nimmt dieses Jahr als Neuinszenierung Kurs auf die großen.

Viele kleine und große Piratenfans zog das Musical bereits in seinen Bann. Das durch die Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien geförderte Musical, wird durch sein bezauberndes Bühnenbild, mitreißende Lieder und einer spannenden Handlung, die Kinderherzen höherschlagen lassen. Autor und Veranstalter Espen Nowacki freut sich über die staatliche Förderung von NEUSTART KULTUR und erklärt: „Wir sind glücklich, dass dieses großartige Stück eine Förderung erhalten hat und hoffen damit wieder zur Normalität für Kinder und Familien beitragen zu können.

Einzigartig, mitreißend und bis zur letzten Sekunde spannend! Professionelle Musicaldarsteller, fantastische Musik, selbstverständlich live gesungen, geniale Wortspiele, lustiger Klamauk und eine sinnvolle Geschichte, die uns an die wahren Werte im Leben erinnert, machen dieses Stück zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Altersgruppen.

Ein unvergesslicher Abend mit einem Mix aus gefühlvollen Balladen und rockigen Hits in deutscher Sprache, eingebettet in ein grandioses Bühnenbild lädt alle Altersgruppen zum Erleben und Genießen ein. Also, nicht verpassen!

Begebt euch mit Captain Silberzahn und seinem Gehilfen Karl Theodor auf eine turbulente und außergewöhnliche Schatzsuche auf der Insel „Kakatonga Veritasia Togaput“ und erlebt, wie die Pläne der beiden Piraten mächtig durcheinandergewirbelt werden. Die Insel ist nämlich entgegen ihrer Erwartung nicht unbewohnt….

Für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie geeignet.

Spieldauer 2x45 Minuten