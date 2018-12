CARA ist eine multinationale, mit zwei Irish Music Awards ausgezeichnete Celctic Folk-Band. Die fünf Musiker/Innen kommen aus Irland, Schottland und Deutschland und haben in den 15 Jahren ihres Bestehens einen ausgezeichneten Ruf erworben für ihre innovativen Arrangements, ihre Eigenkompositionen und Songwriting, die virtuose Darbietung und eine charismatischer Bühnenpräsenz.

"They sound like a whole festival wrapped up in one band!" Bruce MacGregor, BBC Radio Scotland (UK).