Irish Folk mit CARA & Cormac Byrne

eine Aufführung der Württembergischen Landesbühne in Güglingen

bis

Herzogskelter Güglingen Deutscher Hof 1, 74363 Güglingen

CARA ist eine multinationale Celtic-Folk-Band mit Mitgliedern aus Irland, Schottland und Deutschland.

Seit mehr als 20 Jahren hat die Band einen exzellenten Ruf für ihre innovativen Arrangements, Eigenkompositionen und charismatische Bühnenpräsenz. Sie verbindet den Gesang zweier herausragender Sängerinnen mit virtuosen Instrumentalstücken auf höchstem Niveau. Ihr Repertoire umfasst unter anderem den Einsatz von Uilleann Pipes, Fiddle, Gitarre und Piano.

Cormac Byrne ist ein renommierter irischer Perkussionist, der vor allem für sein meisterhaftes Bodhrán-Spiel bekannt ist. Er hat mit zahlreichen Künstlern und Bands zusammengearbeitet und ist für seine Vielseitigkeit und sein virtuoses Spiel geschätzt.

Info

Konzerte & Live-Musik
